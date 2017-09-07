Поступления налогов в бюджет РФ за 8 месяцев выросли на 32%

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/ОМОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Поступления налогов в бюджет РФ за восемь месяцев 2017 года выросли на 32%, до 5,8 трлн рублей. Об этом сообщил глава ФНС Михаил Мишустин, выступая на заседании расширенной коллегии ведомства.
"Службе удалось сохранить положительный тренд налоговых поступлений. Так, за восемь месяцев 2017 года в федеральный бюджет поступило 5,8 трлн рублей, что на 32% больше соответствующего периода прошлого года. В консолидированный бюджет РФ - выросли на 19% и составили 11,2 трлн рублей", - сообщил он.
При этом, как отметил Мишустин, основными драйверами роста поступлений (за исключением НДПИ, который увеличился на фоне восстановления цены на нефть) стали сборы налога на прибыль (2,3 трлн рублей, рост на 17%), НДС (1,9 трлн рублей, рост на 15%), акцизов (0,9 трлн рублей, рост почти на 17%), НДФЛ (2 трлн рублей, рост на 8%).
"Анализ факторов, влияющих на динамику налоговых поступлений, показал, что кумулятивный эффект от налогового администрирования в общей структуре прироста вырос на 2 процентных пункта до 230 млрд рублей", - добавил глава налоговой службы.