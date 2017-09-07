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Китай начал процесс снятия ограничений на мясную продукцию из России

Экономика и бизнес
7 сентября, 19:15 UTC+3 МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Запрет был снят, в частности, с Брянской, Белгородской, Вологодской, Воронежской и Московской областей

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Китай снял ограничения по ящуру на ввоз из 49 регионов России парнокопытных животных и продукции из них, сообщил Россельхознадзор. Это один из этапов снятия ограничений на поставки мясной продукции в Китай из России.

"Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину КНР министерства сельского хозяйства КНР признало статус 49 российских регионов - как зон, свободных от ящура без вакцинации, и разрешило ввоз в Китай парнокопытных животных и продукции из них, соответствующих требованиям законов и нормативов", - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Запрет был снят, в частности, с Брянской, Белгородской, Вологодской, Воронежской и Московской областей.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что отечественные производства практически полностью закрывают потребность РФ в свинине и мясе птицы, и сейчас ищутся новые рынки сбыта. Он сообщил, что договорится о поставках российского мяса в Китай.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев говорил в интервью ТАСС, что Россия может начать поставки мяса птицы в Китай до конца 2017 года. Переговоры по допуску российского мяса, включая мясо птицы и свинину, на рынок Китая находятся в самой активной фазе. При этом быстрее всего двигается переговорный процесс по мясу птицы.

Китайские специалисты должны проверить российских производителей этого вида мяса. Кроме того, необходимо взаимно согласовать протокол об условиях поставок мяса птицы в КНР.

Замминистра экономического развития РФ Алексей Груздев позднее заявлял, что Россия предложила Китаю поставлять мясо из российских регионов, благополучных по заболеваниям животных, включая африканскую чуму свиней (АЧС).

По словам Груздева, Россия настроена на благополучное завершение переговоров. Однако в силу того, что у китайской стороны есть опасения по поводу контроля над распространением болезней животных в РФ, процесс двигается не так быстро, как хотелось бы, но работа ведется в ежедневном режиме, отмечал он.

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