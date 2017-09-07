Руководитель АСИ в ПФО: рейтинги играют ключевую роль при заходе инвесторов в регион

УЛЬЯНОВСК, 7 сентября. /ТАСС/. Инвесторы при выборе региона для вложений и реализации проектов обращают внимание на различные рейтинги. Об этом сообщил в четверг журналистам в кулуарах международной конференции "Требования инвесторов - действия власти" в Ульяновске руководитель представительства Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов в Приволжском федеральном округе (ПФО) Сергей Бочаров.

"Некоторые говорят, что инвесторы не смотрят на рейтинги - это не так. Инвесторы смотрят на международные рейтинги, на национальный рейтинг и делают выводы", - сказал он, уточнив в ответ на вопрос ТАСС, что они являются одним из ключевых факторов для инвесторов.

Бочаров добавил, что Ульяновская область занимает 10-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата в России. "Сам рейтинг не "рисовали" в кабинетах, об этом сказали сами предприниматели. Более 1 тыс. человек были опрошены, они сказали о том, сколько [времени] подключались к теплу, сколько времени проводили газ, сколько дней получали разрешение на строительство. Это объективное мнение местных предпринимателей", - сказал он.

По словам Бочарова, в регионе многое сделано для снижения административных барьеров для предпринимателей. "Чего стоит история с одним "окном" для бизнеса - единым центром поддержки бизнеса, много стоит деятельность наноцентра, площади которого почти на 100% заполнены и уже строится вторая очередь. Мы видим решение по теме ветрогенерации в регионе", - отметил он.

Бочаров добавил, что АСИ совершенствует работу с предпринимателями. К примеру, в этом году появилась новая форма поддержки для инвесторов - создан специальный фонд, который будет заниматься вопросами реализации социальных проектов, поддержки социального предпринимательства. Агентство также продолжает работу по реализации целевых моделей, снятию административных барьеров и преград на пути развития бизнеса.