Украина выкупит евробонды 2019-2020 годов за счет выпуска новых бумаг

Директор ФБР заявил, что признаков вмешательства в расследование по РФ нетМеждународная панорама 7 сентября, 21:25
AP: сын Трампа опроверг информацию о сговоре с каким-либо иностранным правительствомМеждународная панорама 7 сентября, 20:58
Минкультуры отозвало иск на 160 млн рублей к Пирумову и другим фигурантам дела о хищенияхПроисшествия 7 сентября, 20:53
СМИ: боевики вооруженной оппозиции покидают провинцию Эс-Сувейда на юго-востоке СирииМеждународная панорама 7 сентября, 20:38
Глава Минфина не ожидает изменений курса рубля при сохранении внешних условийЭкономика и бизнес 7 сентября, 20:27
Саакашвили обсудит лишение его гражданства Украины с комиссаром ООН по делам беженцевМеждународная панорама 7 сентября, 20:23
Россиянин Федосеев победил Инаркиева и вышел в третий круг Кубка мира по шахматамСпорт 7 сентября, 20:13
Новый посол РФ в США вручит верительные грамоты Трампу 8 сентябряПолитика 7 сентября, 20:00
Школа противоречий: директор, омбудсмен и суд пытались найти причины ЧП в ИвантеевкеПроисшествия 7 сентября, 19:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов Украины объявило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 года за счет выпуска новых ценных бумаг. Соответствующее сообщение обнародовано в четверг на сайте Ирландской фондовой биржи (ISE).
"Министерство финансов готово выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации с погашением в 2019 году и ставкой доходности 7,75%", - отмечается в документе. Как планирует минфин, максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой $1,5 млрд за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019. При этом общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет $1,82 млрд, еврооблигаций-2020 - $1,78 млрд.
Облигации с погашением в 2019 году предлагаются к выкупу за 106% номинала, в 2020 году - 106,75%.
Согласно сообщению, минфин объявит о своем намерении выпустить новые еврооблигации в долларах США на рыночных условиях, средства от размещения которых будут направлены на выкуп евробондов с погашением в 2019 и 2020 годах.
Тендерное предложение истекает в 10:00 по Гринвичу 15 сентября, однако сроки его действия могут быть продлены. Ожидаемая дата расчета по выкупленным облигациям - до 27 сентября.