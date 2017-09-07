Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украина выкупит евробонды 2019-2020 годов за счет выпуска новых бумаг

Экономика и бизнес
7 сентября, 20:35 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, сентября. /ТАСС

Предполагается, что страна должна рассчитаться до 27 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов Украины объявило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 года за счет выпуска новых ценных бумаг. Соответствующее сообщение обнародовано в четверг на сайте Ирландской фондовой биржи (ISE).

"Министерство финансов готово выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации с погашением в 2019 году и ставкой доходности 7,75%", - отмечается в документе. Как планирует минфин, максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой $1,5 млрд за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019. При этом общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет $1,82 млрд, еврооблигаций-2020 - $1,78 млрд.

Облигации с погашением в 2019 году предлагаются к выкупу за 106% номинала, в 2020 году - 106,75%.

Согласно сообщению, минфин объявит о своем намерении выпустить новые еврооблигации в долларах США на рыночных условиях, средства от размещения которых будут направлены на выкуп евробондов с погашением в 2019 и 2020 годах.

Тендерное предложение истекает в 10:00 по Гринвичу 15 сентября, однако сроки его действия могут быть продлены. Ожидаемая дата расчета по выкупленным облигациям - до 27 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: боевики вооруженной оппозиции покидают провинцию Эс-Сувейда на юго-востоке Сирии
2
МИД Венгрии: новый закон об образовании на Украине противоречит ценностям ЕС
3
Румыния вслед за Венгрией выразила протест против ущемления прав нацменьшинств на Украине
4
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
5
Случаи гибели российских военнослужащих на учениях с 2013 года
6
Первый частный трамвай в Петербурге запустят в ноябре 2017 года
7
Школа противоречий: директор, омбудсмен и суд пытались найти причины ЧП в Ивантеевке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама