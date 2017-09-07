Украина выкупит евробонды 2019-2020 годов за счет выпуска новых бумаг

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов Украины объявило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 года за счет выпуска новых ценных бумаг. Соответствующее сообщение обнародовано в четверг на сайте Ирландской фондовой биржи (ISE).

"Министерство финансов готово выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации с погашением в 2019 году и ставкой доходности 7,75%", - отмечается в документе. Как планирует минфин, максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой $1,5 млрд за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019. При этом общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет $1,82 млрд, еврооблигаций-2020 - $1,78 млрд.

Облигации с погашением в 2019 году предлагаются к выкупу за 106% номинала, в 2020 году - 106,75%.

Согласно сообщению, минфин объявит о своем намерении выпустить новые еврооблигации в долларах США на рыночных условиях, средства от размещения которых будут направлены на выкуп евробондов с погашением в 2019 и 2020 годах.

Тендерное предложение истекает в 10:00 по Гринвичу 15 сентября, однако сроки его действия могут быть продлены. Ожидаемая дата расчета по выкупленным облигациям - до 27 сентября.