Компания Amazon намерена открыть второй головной офис в Северной Америке

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НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация Amazon подыскивает место для открытия своей второй штаб-квартиры. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении компании, являющейся крупнейшим в мире онлайн-ритейлером.
"Amazon объявляет о планах открытия второй штаб-квартиры в Северной Америке", - отмечается в нем. По словам компании, новый головной офис "будет полностью равнозначен уже существующей штаб-квартире Amazon в Сиэтле (штат Вашингтон)" и сможет предложить "свыше 50 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест".
Корпорация планирует инвестировать в его строительство свыше $5 млрд. Как говорится в сообщении, создание второй штаб-квартиры привлечет "десятки миллиардов долларов инвестиций" в бюджет пока еще не выбранного города, где она будет располагаться.
Amazon сообщила, что готова до 19 октября рассмотреть предложения от властей любого крупного населенного пункта в Северной Америке. Приоритет будет отдаваться городам с населением свыше 1 млн человек и с "благоприятной для ведения бизнеса атмосферой", которая сможет привлечь высококвалифицированных работников, специализирующихся в технических областях.
Amazon является крупнейшей в мире компанией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана в 1994 году предпринимателем Джеффри Безосом. От продажи книг и музыкальных пластинок компания постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям ее сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету. Оборот корпорации за прошлый год составил около $136 млрд.