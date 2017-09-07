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Компания Amazon намерена открыть второй головной офис в Северной Америке

Экономика и бизнес
7 сентября, 21:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, сентября. /ТАСС

Предполагается, что с открытием новой штаб-квартиры в компании появятся 50 тыс. новых рабочих мест

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© EPA/Waltraud Grubitzsch

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация Amazon подыскивает место для открытия своей второй штаб-квартиры. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении компании, являющейся крупнейшим в мире онлайн-ритейлером.

"Amazon объявляет о планах открытия второй штаб-квартиры в Северной Америке", - отмечается в нем. По словам компании, новый головной офис "будет полностью равнозначен уже существующей штаб-квартире Amazon в Сиэтле (штат Вашингтон)" и сможет предложить "свыше 50 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест".

Корпорация планирует инвестировать в его строительство свыше $5 млрд. Как говорится в сообщении, создание второй штаб-квартиры привлечет "десятки миллиардов долларов инвестиций" в бюджет пока еще не выбранного города, где она будет располагаться.

Amazon сообщила, что готова до 19 октября рассмотреть предложения от властей любого крупного населенного пункта в Северной Америке. Приоритет будет отдаваться городам с населением свыше 1 млн человек и с "благоприятной для ведения бизнеса атмосферой", которая сможет привлечь высококвалифицированных работников, специализирующихся в технических областях.

Amazon является крупнейшей в мире компанией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана в 1994 году предпринимателем Джеффри Безосом. От продажи книг и музыкальных пластинок компания постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям ее сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету. Оборот корпорации за прошлый год составил около $136 млрд.

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