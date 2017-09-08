Россия и Вьетнам обсудят вопросы развития сотрудничества на заседании в Хошимине

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ХОШИМИН, 8 сентября. /ТАСС/. Активизация практического взаимодействия России и Вьетнама станет центральной темой 20-го заседания двусторонней Межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в пятницу в Хошимине. Его проведут главы национальных частей МПК - первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов и вице-премьер Вьетнама Чинь Динь Зунг.
В повестке встречи значится широкий спектр вопросов российско-вьетнамского взаимодействия, охватывающий торговлю, инвестиции, энергетическую сферу, автосборку, сельское хозяйство и коммуникации. Стороны намерены рассмотреть возможность практического наполнения Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС), которое вступило в силу 5 октября 2016 года. Сейчас существующий договор фактически не действует, поэтому межправкомиссия обсудит его наполнение реальным содержанием, заявил Шувалов, выступая в среду на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
По мнению экспертов, реализация на практике Соглашения о ЗСТ Вьетнам - ЕврАзЭС должна придать дополнительную динамику росту вьетнамско-российской торговли и будет способствовать достижению намеченного сторонами на 2020 год целевого показателя товарооборота в $10 млрд. Положительные тенденции в двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве уже наметились: по итогам 2016 года объем взаимной торговли Москвы и Ханоя составил $2,7 млрд, что на 23% больше по сравнению с 2015 годом, однако это по-прежнему далеко от возможностей и стремления сторон.
Вьетнам, в частности, заинтересован в расширении поставок на российский рынок своих традиционных товаров - сельхозпродукции, морепродуктов, продукции легкой промышленности, швейных и текстильных изделий. Также интерес для него представляет партнерство с РФ в сфере энергетики, поскольку страна нуждается в новых мощностях, а также в модернизации объектов, построенных еще при содействии Советского Союза.
Россия в свою очередь стремится участвовать в реализации проектов развития инфраструктуры во Вьетнаме и хочет наращивать экспорт зерна, продукции машиностроения и оборудования для энергетической сферы.
Соглашение о ЗСТ - первый международный договор о преференциальных условиях торговли, заключенный ЕврАзЭС с третьей стороной. Благодаря ему участники этого пакта получают уникальные возможности активизировать все направления торгово-экономического сотрудничества.
Сразу после вступления документа в силу партнеры обнулили ввозные таможенные пошлины примерно на две трети тарифных линий во взаимной торговле. На остальные позиции импортные пошлины будут поэтапно отменены в течение 10-летнего переходного периода. Нулевой тарифный режим в конечном итоге охватит порядка 90% товарных линий.
Либерализация доступа вьетнамских товаров на рынки ЕврАзЭС позволит сделать их более доступными для конечного потребителя. В первую очередь это касается сельхозпродукции - тропических фруктов, орехов, овощей, рыбы, морепродуктов, а также продукции легкой промышленности, изделий из кожи, электронного оборудования.
Аналогичное преимущество на вьетнамском рынке получают востребованные там товары, которые производятся странами ЕврАзЭС, прежде всего мясная и молочная продукция, пшеница, мука, зерновые, удобрения, нефть и нефтепродукты, грузовые автомобили, шины, покрышки, сталь, трубы, продукция машиностроения.