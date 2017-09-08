Власти США высказались за сохранение ограничений на поставки урана из РФ

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство США высказалось за сохранение в силе текущего режима поставок российской урановой продукции на американский рынок, в рамках которого действует ряд ограничений. Соответствующее решение огласила в четверг американская федеральная Комиссия по международной торговле.

По итогам проводящегося раз в пять лет обзора она приняла решение, что "прекращение приостановленного расследования по применению антидемпинговых пошлин в отношении урана из России, вероятно, привело бы к продолжению нанесения существенного урона в обозримом будущем" производителям аналогичной продукции в США. В связи с этим Комиссия постановила, что должно оставаться в силе российско-американское соглашение о приостановке антидемпингового расследования США. Эта договоренность была подписана в 1992 году, а ряд поправок к ней - в 1994, 1996, 1997 и 2008 годах.

Существующий режим поставок российской урановой продукции на американский рынок ограничен определенными квотами. Эти квоты, регулирующие "коммерческий экспорт российского урана", продаваемого напрямую или через посредников американским компаниям, в последний раз были определены в 2008 году. Они действуют до конца 2020 года. В противном случае российским поставщикам грозит карательная маржа в размере 115,82%.

После заключения договоренностей от 2008 года "Росатом" планировал расширять присутствие на американском рынке. В 2011 году вступило в силу российско-американское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии. Однако после резкого ухудшения российско-американских отношений, начавшегося в 2014 году, планы углубления взаимодействия в сфере мирного атома фактически были свернуты.