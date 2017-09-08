Венесуэла хочет увеличить поставки пшеницы из РФ до 100 тыс. тонн в месяц

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ТАСС, 8 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным увеличение импорта пшеницы из РФ до 100 тыс. тонн в месяц.
Об этом он заявил в четверг на заседании Конституционной ассамблеи, которое транслируется в эфире телеканала Venezolana de Television.
"Я буду говорить с Путиным - очень скоро я еду в Москву - о том, чтобы довести их [поставки] до 100 тыс. тонн", - сказал он. Как отметил Мадуро, согласно действующим договоренностям, в Венесуэлу будут поставляться 60 тыс. тонн в месяц.
Первая партия пшеницы из России, объем которой составил 30 тыс. тонн, пришла в южноамериканскую республику на прошлой неделе. Как ранее сообщили ТАСС в Южном таможенном управлении, с начала поставок РФ отправила в Венесуэлу зерна на сумму $6,27 млн.