Путин приехал с инспекцией на судостроительный комплекс "Звезда" в Приморье

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, который завершает свою рабочую поездку на Дальний Восток, прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень.

Как сообщили ранее в пресс-службе Кремля, президент "ознакомится с текущими и перспективными проектами завода". По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин держит под личным контролем ход реализации этого проекта, поскольку считает его чрезвычайно важным.

В частности, как ожидается, президент примет участие в церемонии закладки четырех многофункциональных судов снабжения. Кроме того, он ознакомится с работой Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин".

О своих планах посетить завод президент сообщил в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума. Путин напомнил, что российская сторона размещает заказы на южнокорейских верфях, а также совместно с Южной Кореей строит новое предприятие - судостроительный завод "Звезда".

Президент России посещал "Звезду" год назад. Тогда он принял участие в запуске первых производственных объектов судостроительного комплекса, а также провел совещание по развитию судостроения.

Проект "Звезда"

На базе завода "Звезда" в Большом Камне с 2009 года создается первая в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год, на основе проекта запущена территория опережающего развития "Большой Камень". В ближайшие годы здесь должна появиться крупнейшая в России верфь гражданского судостроения, способная выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.

Первоначально проект создавали и начали реализовывать Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и южнокорейская компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME, подразделение концерна Daewoo). В 2012 году DSME вышла из проекта, а ОСК уступила пакет из 75% минус две акции Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС, включающий верфь "Звезда" и ряд других судостроительных площадок) консорциуму "Современные технологии судостроения", созданному Газпромбанком и "Роснефтью".

Поэтапный ввод в эксплуатацию комплекса "Звезда" будет завершен в конце 2024 года.

Строительство нового судостроительного комплекса ведется в две очереди. Первая очередь строительства верфи включает в себя блок корпусных производств и окрасочные камеры, открытый тяжелый стапель с передаточным доком для строительства судов и морской техники и цеха насыщения. Блок корпусных производств и окрасочные камеры сданы в эксплуатацию в 2016 году.

Вторая очередь строительства - это крупнейший в России сухой док и производственные цеха полного цикла для строительства крупнотоннажных судов и морской техники.