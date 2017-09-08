Путин: нефтяные компании должны увеличить число заказов на "Звезде"

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 8 сентября. /ТАСС/. Нефтяные компании должны увеличивать число заказов на дальневосточной судоверфи "Звезда", ее потенциал позволяет принимать эти заказы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии закладки многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса на предприятии.

"Сейчас важно как можно быстрее выйти на решение главной стратегической задачи - начать выпуск полноценной линейки средних и крупнотоннажных судов и морской техники. Уже утвержден перспективный план загрузки предприятия до 2035 года. Рассчитываю, что он будет выполнен, будем за этим следить, потому что это одно из ключевых условий успешной работы предприятия. Не только "Роснефть", но и "Газпром" и "Новатэк", и другие наши компании должны выполнять этот план и заранее вовремя делать эти заявки и, может быть, даже и большие заявки, потому что потенциал перевыполнения этого плана у "Звезды", безусловно, есть", - сказал Путин.