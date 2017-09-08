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"Роснефть" и УГМК подготовили ТЭО металлургического комплекса для "Звезды"

Экономика и бизнес
8 сентября, 7:28 UTC+3 край/ 8, сентября. /ТАСС

Ранее компании договорились о создании совместного предприятия "Восточная горно-металлургическая компания" для производства стали для судостроительного комплекса

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БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 8 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" и "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) подготовили технико-экономическое (ТЭО) обоснование металлургического комплекса для "Звезды", доложил президенту РФ Владимиру Путину глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Во исполнение поручения в конце 2016 года было создано совместное предприятие с УГМК для строительства металлургического завода на территории Приморского края. Предварительное ТЭО проекта подготовлено с ведущими инжиниринговыми компаниями. Определена целевая конфигурация завода, которая отвечает экологическим требованиям. Хотел бы обратиться к вам с просьбой поддержать этот проект ресурсной горнорудной базой", - сказал Сечин.

В 2016 году НК "Роснефть" и УГМК договорились о создании совместного предприятия "Восточная горно-металлургическая компания" для производства стали для судостроительного комплекса "Звезда". СП станет якорным поставщиком крупноформатного стального листа для обеспечения долгосрочных потребностей судостроительного комплекса "Звезда". Задачей совместного предприятия станет также развитие горнодобывающих и металлургических производств на востоке России, исходя из экономической эффективности проектов.

УГМК выступит в качестве контролирующего акционера проекта с 75%-ной долей участия в капитале СП. "Роснефть", являющееся также и акционером судостроительного комплекса "Звезда", получит 25%-ную долю участия в создаваемом совместном предприятии.

Проект "Звезда"

На базе завода "Звезда" в Большом Камне с 2009 года создается первая в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год, на основе проекта запущена территория опережающего развития "Большой Камень". В ближайшие годы здесь должна появиться крупнейшая в России верфь гражданского судостроения, способная выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.

В пятницу Путин принял участие в церемонии закладки четырех многофункциональных судов снабжения, которые будут построены на судостроительном комплексе "Звезда" по заказу компании "Роснефть". Эти суда получили имена "Владимир Мономах", "Александр Невский", "Екатерина Великая" и "Святая Мария".

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Сечин, Игорь Иванович Путин, Владимир Владимирович
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