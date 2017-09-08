Сечин: портфель заказов "Звезды" состоит из 14 судов

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 8 сентября. /ТАСС/. Портфель заказов "Звезды" на сегодня состоит из 14 судов, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"С учетом заказа "Роснефти" портфель заказов "Звезды" состоит из 14 судов. Но для выхода на позитивную экономику работы компании до 2035 года "Звезде" нужно поручить портфель в 188 судов. К сожалению, реальность отличается от наших ожиданий", - сказал Сечин.

По его словам, сейчас в Китае размещено порядка 50 заказов на производство судов от российских компаний. Сечин подчеркнул, что необходимы законодательные изменения, чтобы защитить российских судостроителей. "Требуются должные меры по внесению изменений в законодательство, направленных на защиту отечественных судостроителей и морских транспортных компаний", - сказал он.

Глава "Роснефти" также сообщил президенту, что "Роснефть" и "Росморпорт" заключили контракт на строительство четырех мелкосидящих ледоколов.

"Сегодня готов доложить вам о заключении контракта на строительство четырех мелкосидящих ледоколов с "Росморпортом". Это определенное подспорье для формирования портфеля заказов "Звезды", - сказал Сечин.

Проект "Звезда"

На базе завода "Звезда" в Большом Камне с 2009 года создается первая в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год, на основе проекта запущена территория опережающего развития "Большой Камень". В ближайшие годы здесь должна появиться крупнейшая в России верфь гражданского судостроения, способная выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.

Первоначально проект создавали и начали реализовывать Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и южнокорейская компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME, подразделение концерна Daewoo). В 2012 году DSME вышла из проекта, а ОСК уступила пакет из 75% минус две акции Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС, включающий верфь "Звезда" и ряд других судостроительных площадок) консорциуму "Современные технологии судостроения", созданному Газпромбанком и "Роснефтью".

Поэтапный ввод в эксплуатацию комплекса "Звезда" будет завершен в конце 2024 года.

Строительство нового судостроительного комплекса ведется в две очереди. Первая очередь строительства верфи включает в себя блок корпусных производств и окрасочные камеры, открытый тяжелый стапель с передаточным доком для строительства судов и морской техники и цеха насыщения. Блок корпусных производств и окрасочные камеры сданы в эксплуатацию в 2016 году.

Вторая очередь строительства - это крупнейший в России сухой док и производственные цеха полного цикла для строительства крупнотоннажных судов и морской техники.