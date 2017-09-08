Рогозин: заказы на "Звезде" от "Лукойла" и "Газпрома" предварительно согласованы

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БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 8 сентября. /ТАСС/. Заказы на судостроительном комплексе "Звезда" на Дальнем Востоке со стороны "Лукойла", "Новатэка" и "Газпрома" предварительно согласованы, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Предварительные согласования есть со всеми - это "Новатэк", "Лукойл", "Совкомфлот", "Газпром", основные игроки", - сказал он.
В пятницу президент РФ Владимир Путин принял участие в закладке на "Звезде" четырех многофункциональных судов снабжения по заказу компании "Роснефть". Глава нефтяной компании Игорь Сечин доложил главе государства, что с учетом заказа "Роснефти" портфель "Звезды" состоит из 14 судов, однако для выхода на "позитивную экономику работы" верфи нужен портфель из 188 судов.
На базе завода "Звезда" в Большом Камне с 2009 года создается первая в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год, на основе проекта запущена территория опережающего развития "Большой Камень". В ближайшие годы здесь должна появиться крупнейшая в России верфь гражданского судостроения, способная выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.