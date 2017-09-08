"Роснефть" вложит в разведку на шельфе Восточной Арктики и в ДФО 140 млрд руб.

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 8 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" планирует до 2022 года вложить в поиск и разведку на шельфе Восточной Арктики и Дальнем Востоке 140 млрд рублей, сообщается в материалах компании.

"Программа до 2022 года включает бурение до десяти поисковых скважин и комплекс геологоразведочных работ на лицензионных участках. Планируемые затраты компании на поиск и разведку на шельфе Восточной Арктики и Дальнем Востоке составят 140 млрд рублей до 2022 года", - говорится в материалах.

Ранее сообщалось, что в начале апреля "Роснефть" приступила к бурению самой северной на российском арктическом шельфе скважины "Центрально-Ольгинская-1" на Хатангском лицензионном участке в Восточной Арктике.

"Роснефть" намерена активизировать работы по поисковому бурению на шельфе Арктики и до 2021 года планирует пробурить четыре поисковых скважины на шельфе моря Лаптевых, восемь скважин - в Карском и Баренцевом морях. В настоящее время "Роснефти" принадлежат 28 лицензионных участков на арктическом шельфе с суммарными ресурсами 34 млрд т нефтяного эквивалента. Доля "Роснефти" превышает 78% общей площади лицензионных участков в Арктике.

Инфографика Арктическая зона Арктика — северная полярная область Земли, включающая окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, за исключением прибрежных островов Норвегии, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. С Арктикой "граничат" пять стран: Россия, Канада, США, Норвегия и Дания.