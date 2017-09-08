Минэнерго или Газпром могут возглавить переговоры с ЕК по "Северному потоку - 2"

АСТАНА, 8 сентября. /ТАСС/. Возглавить переговоры с Еврокомиссией по "Северному потоку - 2" могут Минэнерго или "Газпром", если ЕК получит соответствующий мандат от Евросоюза. Об этом журналистам в кулуарах форума Kazenergy в Астане сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Это зависит от того, какие будут условия. Если условия урегулирования потребуют участия Минэнерго, значит будет Минэнерго. Если "Газпром" будет способен, или проектная компания, делать это самостоятельно, то сами. Но все будет зависеть от того, какого типа условия выдвинет Европейская комиссия", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Еврокомиссия в начале июня запросила у стран - членов Евросоюза мандат для ведения переговоров с Россией по газопроводу "Северный поток - 2". ЕК планирует обсудить с российской стороной возможность создания специальной правовой базы для работы будущего газопровода. Несмотря на то, что ЕК считает проект противоречащим правилам Энергосоюза ЕС, она допускает его реализацию.

Споры вызывает тот факт, что на "Северный поток - 2" не распространяются правила внутреннего рынка ЕС и Третьего энергопакета, так как газопровод будет проходить через море.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019 года. Трубопровод протяженностью 1220 км пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Газопровод напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.