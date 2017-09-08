Coca-Cola вложила 500 млн рублей в расширение производства соков в Новосибирске

Росреестр зарегистрировал "Зарядье" и "Лужники"Москва 8 сентября, 10:46
В Барнауле голосующих досрочно попросят подтвердить, что их не будет в городе 10 сентябряПолитика 8 сентября, 10:44
"Что произошло": главные отрывки из новой книги Хиллари КлинтонМеждународная панорама 8 сентября, 10:35
Бой Мэйуэзер - Макгрегор установил рекорд по количеству проданных трансляций в БританииСпорт 8 сентября, 10:10
480 фактов о Москве в новом спецпроекте ТАСС ко Дню городаНовости агентства 8 сентября, 10:06
Сайт ТАСС подготовил спецпроект к 870-летию МосквыОбщество 8 сентября, 10:00
Колобков надеется на продуктивное сотрудничество с новым президентом МПК ПарсонсомСпорт 8 сентября, 9:49
Губернатор Флориды приказал эвакуировать сотни тысяч человек из-за урагана "Ирма"Происшествия 8 сентября, 9:27
Соколов: замена транспортного налога на экологический сбор обсуждается только экспертамиЭкономика и бизнес 8 сентября, 9:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Компания Coca-Cola HBC запустила на заводе в Новосибирске две производственные линии, которые будут выпускать соки и холодный чай. Объем инвестиций в проект составил прядка 500 млн рублей, сообщили в пятницу ТАСС в компании.
"Запущены две новых линии, выпускать будут соки Rich и холодные чаи Nestea", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что ранее эту продукцию Coca-Cola HBC поставляла за Урал из европейской части России. Продукция новых линий будет поступать на рынки Сибири и Дальнего Востока.
Завод Coca-Cola HBC в Новосибирске запущен в 1997 году. Он выпускает газированные напитки в пластиковых бутылках и жестяных банках, а также соки и энергетики, негазированную воду - всего около 50 видов продукции.
Coca-Cola HBC управляет российскими заводами по производству напитков под брендами корпорации Coca-Cola с 2001 года. В компанию входят 11 заводов, расположенных, в частности, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и Владивостоке.