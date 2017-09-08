Coca-Cola вложила 500 млн рублей в расширение производства соков в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Компания Coca-Cola HBC запустила на заводе в Новосибирске две производственные линии, которые будут выпускать соки и холодный чай. Объем инвестиций в проект составил прядка 500 млн рублей, сообщили в пятницу ТАСС в компании.

"Запущены две новых линии, выпускать будут соки Rich и холодные чаи Nestea", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что ранее эту продукцию Coca-Cola HBC поставляла за Урал из европейской части России. Продукция новых линий будет поступать на рынки Сибири и Дальнего Востока.

Завод Coca-Cola HBC в Новосибирске запущен в 1997 году. Он выпускает газированные напитки в пластиковых бутылках и жестяных банках, а также соки и энергетики, негазированную воду - всего около 50 видов продукции.

Coca-Cola HBC управляет российскими заводами по производству напитков под брендами корпорации Coca-Cola с 2001 года. В компанию входят 11 заводов, расположенных, в частности, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и Владивостоке.