Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Coca-Cola вложила 500 млн рублей в расширение производства соков в Новосибирске

Экономика и бизнес
8 сентября, 9:40 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 8, сентября. /ТАСС

Ранее соки и холодный чай компания поставляла за Урал из европейской части России

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Компания Coca-Cola HBC запустила на заводе в Новосибирске две производственные линии, которые будут выпускать соки и холодный чай. Объем инвестиций в проект составил прядка 500 млн рублей, сообщили в пятницу ТАСС в компании.

"Запущены две новых линии, выпускать будут соки Rich и холодные чаи Nestea", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что ранее эту продукцию Coca-Cola HBC поставляла за Урал из европейской части России. Продукция новых линий будет поступать на рынки Сибири и Дальнего Востока.

Завод Coca-Cola HBC в Новосибирске запущен в 1997 году. Он выпускает газированные напитки в пластиковых бутылках и жестяных банках, а также соки и энергетики, негазированную воду - всего около 50 видов продукции.

Coca-Cola HBC управляет российскими заводами по производству напитков под брендами корпорации Coca-Cola с 2001 года. В компанию входят 11 заводов, расположенных, в частности, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и Владивостоке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Высота волн у берегов Мексики достигла одного метра
2
Вторая крупная вспышка на Солнце произошла вечером 7 сентября
3
Бабье лето придет в Московский регион в выходные
4
ВКС РФ уничтожили у Дейр-эз-Зора "министра войны" ИГ
5
Рогозин: Сирия и Израиль должны были раньше заинтересоваться БМПТ "Терминатор"
6
Соколов: замена транспортного налога на экологический сбор обсуждается только экспертами
7
Губернатор Флориды приказал эвакуировать сотни тысяч человек из-за урагана "Ирма"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама