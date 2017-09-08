Китайская корпорация COFCO готовится к увеличению импорта пшеницы из России

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая продовольственная корпорация Китая COFCO готова расширить поставки пшеницы из регионов России и для этого изучает качество зерна, сообщил в пятницу на совещании с губернатором Новосибирской области Владимир Городецким гендиректор Cofco Trading Ltd Мали Джун.

"Первая партия пшеницы была закуплена компанией в РФ в апреле этого года. Сейчас мы хотим вместе с нашими поставщиками обсудить, как лучше удовлетворить спрос китайских мельниц, и для этого узнать о производстве и качестве пшеницы в РФ, чтобы подготовиться к расширению объема импорта российской пшеницы в Китай", - сказал Мали Джун.

До 10 октября из Новосибирской области отправится на экспорт в Китай первая партия яровой пшеницы в объеме 4 тысячи тонн.

По словам Владимира Городецкого, в этом году ожидается прирост сельскохозяйственной продукции в регионе. "Этот год обещает быть более благополучным по производству сельхозпродукции, по некоторым видам мы прирастем до 10% к уровню прошлого года. Ежегодно мы готовы продавать до 1 млн тонн пшеницы", - сказал он.

Ранее сообщалось, что COFCO готова закупать в России 1-2 млн тонн пшеницы и со временем довести объемы до 4-5 млн тонн.

Корпорация COFCO была основана в 1949 году и входит в список 500 крупнейших предприятий мира. Компания представлена на рынках 140 стран. Стоимость активов COFCO оценивается в 71,9 млрд долларов.