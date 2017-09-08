Правительство поддержало законопроект о страховании вкладов малых предприятий в банках

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект о распространении системы страхования вкладов в российских банках на малые и микропредприятия, однако предложило ряд уточнений. Официальный отзыв на законопроект опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"Реализация предусмотренных законопроектом положений позволит обеспечить защиту малых предприятий от значительных финансовых затруднений в случае отзыва лицензии у банков, - говорится в сообщении. - Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний и некоторых уточнений юридико- технического характера".

Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым, застрахованы будут денежные средства в рублях или иностранной валюте, размещаемые микропредприятиями и малыми предприятиями в банках на территории РФ на основании договора банковского вклада (депозита) или договора банковского счета, включая капитализированные проценты на сумму вклада. Размер страхового возмещения аналогичен возмещению для физлиц и индивидуальных предпринимателей - сейчас эта сумма составляет 1,4 млн рублей. В настоящее время в случае отзыва у банка лицензии страхованию подлежат только денежные средства, размещенные на банковских счетах физлиц и индивидуальных предпринимателей.

Законопроектом определяется перечень документов, которые должны подать микропредприятия и малые предприятия в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) для выплаты им страхового возмещения, и порядок перечисления АСВ сумм страхового возмещения. В отзыве правительство предлагает исключить из этого перечня документы о факте внесения в отношении предприятия записи в единый госреестр юридических лиц и реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и некоторые другие документы, сведения в которых являются общедоступными.

"Необходимость представления учредительных документов юридического лица при обращении в АСВ с требованием о выплате страхового возмещения также представляется правительству излишней, поскольку учредительный документ регулирует отношения между участниками юридического лица и ознакомление с его содержанием не является обязательным для третьих лиц", - говорится в отзыве. Кроме того, кабмин посчитал некорректным выделение микропредприятий из круга малых предприятий.