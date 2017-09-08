Соколов: замена транспортного налога на экологический сбор обсуждается только экспертами

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ, (Приморский край). 8 сентября. /ТАСС/. Идея замены в России транспортного налога на экологический сбор для автомобилей обсуждается в настоящее время только на уровне экспертов. Об этом журналистам сообщил глава Минтранса Максим Соколов.

"На экспертном уровне они [эти предложения] обсуждаются, позиция Минтранса пока не сформирована, и мы пока не предлагали соответственно правительству и заинтересованным ведомствам или субъектам рассмотреть этот вопрос. Все-таки это вопрос не только транспортной, но и налоговой политики. Потому что транспортный налог зачисляется в бюджеты субъектов и является источником для формирования региональных бюджетов", - подчеркнул министр.

Ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин заявлял, что Минфин не планирует в будущем предлагать отменить транспортный налог.

С идеей отменить транспортный налог, повысив акцизы на бензин, выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, повышение акцизов на топливо является более справедливой мерой, чем транспортный налог.