GTT проведет оценку возможностей ССК "Звезда" по строительству систем хранения СПГ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Судостроительный комплекс "Звезда" при поддержке "Роснефти" заключил соглашение с французской инжиниринговой компанией Gaztransport & Technigaz (GTT) о технической оценке возможностей судостроительного комплекса по строительству систем хранения сжиженного газа мембранного типа для последующего приобретения лицензии GTT на строительство судов-газовозов. Об этом сообщается в пресс-релизе "Роснефти".

"Соглашение предусматривает проведение технической оценки верфи по стандартам GTT и разработку необходимого плана действий, который позволит освоить производство систем хранения сжиженного газа мембранного типа. После подготовки кадров, ответственных за реализацию проекта, ССК "Звезда" изготовит полномасштабную рабочую модель системы хранения GTT, а французская инжиниринговая компания сможет принять решение о предоставлении судоверфи соответствующего сертификата", - говорится в сообщении.

ССК "Звезда" планирует запустить производство уникальных для России судов-газовозов, строительство которых является одним из приоритетных направлений производственной программы судоверфи. Суда-газовозы могут быть востребованы при реализации ряда проектов по освоению шельфовых месторождений, а также для транспортировки добытого на территории Российской Федерации природного газа.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума ССК "Звезда" подписал с GTT меморандум о взаимопонимании по вопросу проектирования и строительства грузовых систем для судов-газовозов СПГ (сжиженного природного газа).

GTT - инжиниринговая компания, являющаяся мировым лидером в сфере мембранных контейнерных систем использующихся для транспортировки и хранения сжиженных газов, в частности СПГ.

Судостроительный комплекс "Звезда" будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники.