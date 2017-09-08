Минфин внес в правительство дорожную карту по алмазогранильной отрасли

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ в пятницу внес в правительство дорожную карту по развитию алмазогранильной отрасли, сообщила пресс-служба министерства.
"Министерство финансов Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработало и 8 сентября 2017 года внесло в правительство Российской Федерации проект плана мероприятий (дорожной карты) по развитию алмазогранильной отрасли в Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
Как сообщал ранее на Восточном экономическом форуме начальник отдела корпоративного управления в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина РФ Александр Пшеничников, основные аспекты дорожной карты фактически сводятся к 25 пунктам.
По его словам, наиболее значимыми мерами поддержки российских ограночных предприятий является предложение отменить НДС при закупке алмазов на внутреннем рынке (сейчас ставка составляет 18%), сокращение административных барьеров при ввозе и вывозе камней, а также планы "Алросы" по продаже дополнительных 10% сырья российским производителям.