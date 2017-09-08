Сбербанк выпустил 10 млн платежных карт "Мир"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Количество выпущенных карт национальной платежной системы "Мир" со стороны Сбербанка достигло 10 млн, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Сбербанк выпустил 10 млн карт "Мир". Среди клиентов, получающих карты, - сотрудники бюджетных учреждений, пенсионеры и клиенты, открывающие карты для личного использования", - говорится в сообщении.

В свою очередь ВТБ выпустил 2 млн карт платежной системы "Мир", указывает пресс-служба группы. Основная часть выпущенных карт приходится на зарплатные карты. Эмиссию карты осуществляют все банки группы ВТБ: розничный бизнес банка ВТБ, ВТБ 24 и Почта банк.

Проект создания собственной платежной системы, призванной обеспечить безопасность финансовой системы РФ, а российских граждан - удобным и надежным инструментом для осуществления платежей, реализуется с середины 2014 г. Необходимость в национальной платежной системе возникла после того, как международные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживание карт нескольких российских банков, попавших под западные санкции. После этого был принят закон о Национальной системе платежных карт, который обязывает международные платежные системы перевести процессинг на территорию России.

В июле 2014 г. была создана НСПК - оператор национальной платежной системы "Мир". С апреля 2015 г. НСПК начала работать в РФ.