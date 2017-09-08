Кудрин: цифровизация управления за 6 лет сократит количество чиновников на треть

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Цифровизация систем управления поможет за 6 лет сократить количество чиновников на треть, а расходы на госуправление на 0,3% ВВП.

Такое мнение высказал глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин, выступая на Московском финансовом форуме.

"Когда мы рассчитали, какой за 6 лет может произвести эффект цифровизация систем управления, то оценили, что за счет применения этих современных методов можно на треть сократить чиновников, а также сократить издержки на государственное управление на 0,3% ВВП", - сказал Кудрин.

Он напомнил, что правительство приняло программу "Цифровая экономика". "Но к сожалению в этой программе отсутствует раздел цифровизация государственного управления", - отметил Кудрин.