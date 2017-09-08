Кудрин: цифровизация управления за 6 лет сократит количество чиновников на треть

Таможенники на Урале изъяли у норвежского музыканта две старинные скрипкиНовости Урала 8 сентября, 12:38
Российские летчики эвакуировали альпиниста, упавшего со скалы в ТаджикистанеНовости Урала 8 сентября, 12:27
Захарова: США дестабилизируют мировой порядок действиями в отношении дипсобственности РФПолитика 8 сентября, 12:22
ФИФА открыла дело против англичанина Алли, показавшего неприличный жест в игре отбора ЧМСпорт 8 сентября, 12:20
Россия планирует использовать опыт проведения выставки "ЭКСПО-2017" в АстанеЭкономика и бизнес 8 сентября, 12:19
Пять человек госпитализированы после обрушения стены в БалашихеПроисшествия 8 сентября, 12:19
ПКР начал работу по участию российских спортсменов в отборе к Играм-2018Спорт 8 сентября, 12:17
Президент Молдавии запретил военным участвовать в учениях за рубежомМеждународная панорама 8 сентября, 12:06
Захарова не исключила, что ФБР может готовить провокацию в генконсульстве РФПолитика 8 сентября, 12:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Цифровизация систем управления поможет за 6 лет сократить количество чиновников на треть, а расходы на госуправление на 0,3% ВВП.
Такое мнение высказал глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин, выступая на Московском финансовом форуме.
"Когда мы рассчитали, какой за 6 лет может произвести эффект цифровизация систем управления, то оценили, что за счет применения этих современных методов можно на треть сократить чиновников, а также сократить издержки на государственное управление на 0,3% ВВП", - сказал Кудрин.
Он напомнил, что правительство приняло программу "Цифровая экономика". "Но к сожалению в этой программе отсутствует раздел цифровизация государственного управления", - отметил Кудрин.