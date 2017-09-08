Лесоперерабатывающий комплекс стал резидентом ТОР "Белогорск" в Приамурье

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ТАСС, 8 сентября. Компания "Беллеспром" стала резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Белогорск" в Амурской области. В планах предприятия - строительство лесоперерабатывающего комплекса мощностью до 12 тыс. кубометров обрезных пиломатериалов и 6 тыс. тонн древесного угля в год, сообщила в пятницу пресс-служба главы Белогорска.
"На территории опережающего развития "Белогорск" зарегистрирован четвертый резидент - компания "Беллеспром". Инвестиционный проект предприятия - создание лесоперерабатывающего комплекса по переработке круглого и дровяного леса, производству пиломатериалов, древесного угля (евродров)", - уточнили в пресс-службе.
Комплекс планируют создать в два этапа, выход на проектную мощность намечен на четвертый квартал 2018 года. В перспективе планируется открытие цеха по производству мебели, профилированного бруса и блок-хаусов. Реализация инвестиционного проекта позволит создать 28 новых рабочих мест.
В августе 2015 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Амурской области ТОР "Приамурская" и "Белогорск". "Белогорск" имеет агропромышленную направленность, за десять лет в ТОР будет вложено 1,4 млрд рублей. Ранее власти Белогорска заявляли, что одноименная территория опережающего развития позволит к 2025 году уйти от монозависимости.