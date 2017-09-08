Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Норникель" до конца года вложит 30 млн руб. в реновацию поселка Тухард на Таймыре

Экономика и бизнес
8 сентября, 11:07 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 8, сентября. /ТАСС

Всего в 2017-2019 году компания выделит на модернизацию кочевого поселения 90 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 8 сентября. /ТАСС/. "Норникель" вложит 30 млн в модернизацию аварийного поселка Тухард на севере Красноярского края уже в 2017 году. Об этом сообщила на круглом столе ассоциации КМНС советник главы Таймыра Анфиса Никифорова.

"В 2017-2019 году компания выделит по этому проекту 90 млн рублей, по 30 млн рублей каждый год", - сообщила Никифорова. По ее словам, деньги компании направлены на строительство нового жилья в размере 2,25 тыс. квадратных метров.

Как уточнила ТАСС Никифорова, другой инвестор проекта Енисейский объединненный банк пока не уточнил параметры своего участия. "Они по-прежнему являются участниками проекта, но параметры их участия пока определяются", - подчеркнула она

Кроме того, как сообщил и. о. замдиректора красноярского филиала "Норникеля" Александр Лобанов, "Норильскгазпром" разработал проект строительства полигона твердых бытовых отходов в районе Тухарда, он не уточнил параметры проекта.

Аварийный Тухард

Сегодня практически весь жилой фонд поселка Тухард находится в аварийном состоянии. Кроме того, кочевое население вынуждено проживать в неприспособленных помещениях - так называемых бочках и балках, которые ранее были построены для геологов, ведущих разведку на территории Таймыра.

Представители коренных малочисленных народов в прошлом веке селились рядом с объектами "Норильскгазпрома" (дочерняя компания ГМК "Норникель"), что было обусловлено близостью к коммуникациям и бытовым удобствам. И только позже Красноярский край принял решение о создании поселка, в котором по сей день нет социальных объектов, учреждений культуры и образования.

Как сообщал ТАСС ранее, инвестиции в реновацию аварийного арктического поселка Тухард в Красноярском крае составят около 300 млн рублей. Это средства "Норникеля", бюджета Таймырского района и Енисейского объединенного банка. Соглашение об этом было подписано в апреле на Красноярском экономическом форуме. В настоящий момент в поселке проживает порядка 800 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Украины выразил протест РФ в связи с задержанием украинца Павла Гриба
2
Пять человек госпитализированы после обрушения стены в Балашихе
3
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
4
Бабье лето придет в Московский регион в выходные
5
Захарова не исключила, что ФБР может готовить провокацию в генконсульстве РФ
6
"Что произошло": главные отрывки из новой книги Хиллари Клинтон
7
Двое пострадавших извлечены из-под завалов на месте обрушения кинотеатра в Балашихе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама