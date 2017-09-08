"Норникель" до конца года вложит 30 млн руб. в реновацию поселка Тухард на Таймыре

КРАСНОЯРСК, 8 сентября. /ТАСС/. "Норникель" вложит 30 млн в модернизацию аварийного поселка Тухард на севере Красноярского края уже в 2017 году. Об этом сообщила на круглом столе ассоциации КМНС советник главы Таймыра Анфиса Никифорова.

"В 2017-2019 году компания выделит по этому проекту 90 млн рублей, по 30 млн рублей каждый год", - сообщила Никифорова. По ее словам, деньги компании направлены на строительство нового жилья в размере 2,25 тыс. квадратных метров.

Как уточнила ТАСС Никифорова, другой инвестор проекта Енисейский объединненный банк пока не уточнил параметры своего участия. "Они по-прежнему являются участниками проекта, но параметры их участия пока определяются", - подчеркнула она

Кроме того, как сообщил и. о. замдиректора красноярского филиала "Норникеля" Александр Лобанов, "Норильскгазпром" разработал проект строительства полигона твердых бытовых отходов в районе Тухарда, он не уточнил параметры проекта.

Аварийный Тухард

Сегодня практически весь жилой фонд поселка Тухард находится в аварийном состоянии. Кроме того, кочевое население вынуждено проживать в неприспособленных помещениях - так называемых бочках и балках, которые ранее были построены для геологов, ведущих разведку на территории Таймыра.

Представители коренных малочисленных народов в прошлом веке селились рядом с объектами "Норильскгазпрома" (дочерняя компания ГМК "Норникель"), что было обусловлено близостью к коммуникациям и бытовым удобствам. И только позже Красноярский край принял решение о создании поселка, в котором по сей день нет социальных объектов, учреждений культуры и образования.

Как сообщал ТАСС ранее, инвестиции в реновацию аварийного арктического поселка Тухард в Красноярском крае составят около 300 млн рублей. Это средства "Норникеля", бюджета Таймырского района и Енисейского объединенного банка. Соглашение об этом было подписано в апреле на Красноярском экономическом форуме. В настоящий момент в поселке проживает порядка 800 человек.