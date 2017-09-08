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Аукционы на закупки малого объема позволили Москве удешевить контракты на 17-18%

Экономика и бизнес
8 сентября, 11:24 UTC+3

Город закрывает около 82% потребностей через электронные аукционы

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Переход на форму аукциона при закупках малого объема для городских нужд Москвы позволил столице снизить цены контрактов в среднем на 17-18%. Об этом заявил в пятницу руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев в ходе Московского финансового форума-2017.

Столица выбирает контрагентов для закупок малых объемов на Портале поставщиков. Ранее договоры заключались по публичной заявке компании, сейчас на основе таких заявок московские власти объявляют аукционы, рассказал Дегтев.

"Проведение аукциона дает нам на закупках малого объема эффект: в цифрах он выражается примерно в 17-18% от начальных цен или заявленных публично предложений", - сказал он. При этом портал за время его работы стал гарантией возможностей поставщиков. По словам Дегтева, за минувший год примерно 94% зарегистрированных на ресурсе предприятий получили хотя бы один контракт.

На Портале поставщиков на данный момент размещены порядка 70 тыс. юридических лиц, добавил он.

Всего около 82% всех своих потребностей Москва закрывает через электронные аукционы, сказал Дегтев.

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