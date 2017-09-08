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Минфин назвал 2018 год началом введения наномаркировки ювелирных изделий

Экономика и бизнес
8 сентября, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Ведомство планирует использовать технологию нанесения нанометок на драгоценные камни для того, чтобы отличать натуральные камни от "синтетики"

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минфин планирует начать маркировать цифровым qr-кодом бирки ювелирных изделий в 2018 году, внедрить наномаркировку ювелирных изделий и драгметаллов - в 2019-2020 годах. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме.

Минфин России планирует в будущем использовать технологию нанесения нанометок на драгоценные камни для того, чтобы отличать натуральные камни от "синтетики", сообщал ранее Моисеев. По его словам, нанометки - дорогостоящая технология, которая потребует больших инвестиций как от самого рынка драгоценных камней, так и от контролеров, поэтому Минфин планирует идти к ней поэтапно.

"Упрощенную систему (нанесение qr-кода - прим. ТАСС), которая решит большинство поверхностных проблем, мы планируем (внедрить - прим. ТАСС) в 2018 году, остальные, думаю, в 2019-2020 гг.", - сказал он.

Моисеев отметил, что ведомство ожидает существенного увеличения объема выявленной нелегальной ювелирной продукции. "Когда мы вводили маркировку шуб, самые оптимистичные экспертные оценки того, сколько нелегальных шуб на рынке, оказались заниженными в 10 раз. Поэтому мы здесь ожидаем такого же результата, поэтому мы должны быть технически подготовлены", - подчеркнул замминистра.

Внедрение новых видов маркировки почти не повлияет на стоимость ювелирных изделий и изделий из драгметаллов. Расходы бизнеса на нанесение одной метки будет составлять несколько рублей. "Я думаю, можно говорить про рубли для каждого изделия.", - указал он.

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Персоны
Моисеев, Алексей Владимирович
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