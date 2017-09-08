Кудрин сомневается в необходимости проведения ЦБ эмиссии в интересах спасения "Открытия"

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Решение Центрального банка по санации банка "Открытие" было правильным, но есть вопрос, нужно ли ЦБ для этого прибегать к денежной эмиссии. Об этом заявил журналистам экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
"Я считаю, что решение по санации "Открытия" было неизбежным и правильным. Я согласен, что есть вопрос о том, насколько Центральным банк в рамках такой законной процедуры, должен проводить эмиссию в интересах спасения. Очевидно, здесь есть вопросы,", - сказал Кудрин в кулуарах Московского финансового форума.
По словам Кудрина, "там, где предоставляются кредиты, - это полноправная операция, а где увеличивается капитализация банка - это фискальная операция".
Кудрин отметил, что такая фискальная операция должна осуществляться не ЦБ, а фискальными органами, правительством. "Вот в чем я вижу некоторое противоречие сейчас законно действующему механизму", - заметил он.