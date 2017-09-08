Кудрин: администрация президента и кабмин оценивают стратегии экономического роста РФ

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Администрация президента и правительство РФ продолжают проведение оценки стратегий экономического роста РФ, в том числе стратегии, представленной Центром стратегических разработок (ЦСР). Об этом заявил журналистам экс-министр финансов, глава ЦСР Алексей Кудрин.
"Те предложения по стратегии развития страны до 2024 года, которые мы внесли, находятся на рассмотрении администрации президента, и во взаимодействии с правительством они оценивают наши предложения, и будут в последствии определять, что из этого представлять президенту", - сказал он.
Кудрин заявил, что не может пока сказать, когда завершится анализ предложений по преобразованиям в российской экономике.