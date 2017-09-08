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Кабмин осенью направит в ГД проект закона об изменениях системы контроля и надзора

Экономика и бизнес
8 сентября, 13:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что реформа будет направлена на предотвращение нарушений, а не на наказание

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что власти продолжат реформу контроля в финансовой сфере, которая будет направлена не на наказание, а на предотвращение нарушений.

"Будет продолжена реформа контроля и надзора, которая направлена на предотвращение нарушений, а не на обычное наказание", - сказал председатель правительства на пленарном заседании Московского финансового форума.

Он отметил, что "соответствующий законопроект планируется направить в парламент в текущую сессию", добавив, что "это также крайне важно для делового климата".

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