Кабмин осенью направит в ГД проект закона об изменениях системы контроля и надзора

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что власти продолжат реформу контроля в финансовой сфере, которая будет направлена не на наказание, а на предотвращение нарушений.
"Будет продолжена реформа контроля и надзора, которая направлена на предотвращение нарушений, а не на обычное наказание", - сказал председатель правительства на пленарном заседании Московского финансового форума.
Он отметил, что "соответствующий законопроект планируется направить в парламент в текущую сессию", добавив, что "это также крайне важно для делового климата".