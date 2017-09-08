"Нижнекамскнефтехим" вложил 4,5 млрд рублей в новое производство сырья для каучука

НИЖНЕКАМСК (Татарстан), 8 сентября. /ТАСС/. Компания "Нижнекамскнефтехим" инвестировала 4,5 млрд рублей в новый завод по производству формальдегида, который в дальнейшем будут использовать в качестве сырья для выпуска изопренового каучука (изопрена), сообщил в пятницу журналистам директор завода изопрена-мономера Рустам Гусамов.

"Мы планируем наращивать мощности производства изопрена до 330 тыс. тонн к 2020 году. Для этого необходимо дополнительно производить 260 тыс. тонн формальдегида. Одну из таких установок мощностью 100 тыс. тонн мы и запустили сегодня. Инвестиции в запуск составили 4,5 млрд рублей", - сказал Гусамов.

Он добавил, что установка по производству формальдегида - первый этап для увеличения мощностей выпуска изопрена. Работы еще по двум этапам - реконструкции производства изопрена и изобутилена - планируется завершить до конца года. Изопреновый каучук используется в основном для производства автомобильных шин.

По данным пресс-службы компании, за первое полугодие 2017 года рост объема производства составил 3,6% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в денежном выражении). Ранее сообщалось, что прибыль "Нижнекамскнефтехима" в 2016 году снизилась на 5,4% до 25,1 млрд рублей. Темп роста промышленного производства составил 102%. Компания произвела более 670 тыс. тонн каучука и 725 тыс. - пластика.

"Нижнекамскнефтехим" занимает лидирующие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков в России, входит в группу компаний "Таиф". Основные производственные мощности расположены в Нижнекамске. Компания основана в 1967 году.