Медведев: доверие иностранных инвесторов ценнее политического контекста

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил признательность иностранным инвесторам, которые несмотря на неблагоприятную политическую конъюнктуру готовы работать в России.
"Скажу откровенно - политический контекст для поиска общих решений на сегодняшний момент - не является самым благоприятным, видали мы и более спокойные и стабильные времена, - сказал он, выступая на пленарном заседании "Финансовая система конкурентоспособной экономики XXI века: вызовы и решения" II Московского финансового форума. - Но работать нужно в любых условиях, все вы понимаете о чем идет речь, и мы особенно ценим доверие тех зарубежных инвесторов, которые продолжают работать в нашей стране, потому что Россия может развиваться в условиях ограничений".
Премьер добавил, что в некоторых случаях это идет даже на пользу, хотя любые ограничения являются "тупиковой ситуацией".
Российский премьер выразил надежду, что участники форума в лице партнеров из международных организаций, мира бизнеса, науки, экспертного сообщества - смогут не только эффективно поработать, но и в полной мере оценить достоинства города Москвы. Медведев добавил, что в настоящий момент "перед нами стоят задачи, от решения которых зависит, как будет идти развитие мировой экономики не только в ближайшие годы, но и на десятилетия вперед". По его словам, финансовые рынки - важнейшая составляющая этого развития.