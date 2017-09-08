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Госдолг Москвы сократился более чем в 10 раз с 2010 года

Экономика и бизнес
8 сентября, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Как отметила заммэра Наталья Сергунина, бюджет столицы также считается структурно сбалансированным

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы отметили снижение госдолга города более чем в 10 раз с начала 2010 года по 1 сентября 2017 года. Об этом сообщила в пятницу в рамках Московского финансового форума заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"Бюджет у нас, безусловно, устойчивый. Госдолг Москвы сократился с 2010 года фактически более чем в 10 раз", - сказала она, добавив, что бюджет столицы также считается структурно сбалансированным. Абсолютные показатели долга на 1 сентября она не привела.

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Кроме того, по словам Сергуниной, для столичных властей важно, чтобы в городе проводились мероприятия развития и инвестиционная программа. В структуре бюджета Москвы порядка 36% приходится на инвестиционные мероприятия, столь высокий показатель стал возможен за счет сокращения прочих расходов.

Заммэра добавила, что бюджет Москвы также оценивается как динамично растущий, однако, все доходы города остаются ниже темпа роста инфляции. Поэтому уже сейчас необходимо прогнозировать, как дальше выстраивать бюджетную политику, исходя из этих данных.

По данным столичных властей, доходы московского бюджета по итогам 2016 года выросли на 11,3% до 1,852 трлн рублей по сравнению с 2015 годом. Госдолг столицы за прошлый год снизился на 56% до 61,9 млрд рублей против 2015 года. Госдолг Москвы по итогам 2010 года составил 299 млрд рублей, то есть снижение с 2010 года по 2016 год - в 4,8 раза. Данные за текущий период 2017 года пока не опубликованы.

Как пояснила ТАСС Сергунина, в оценке долга учитываются не только показатели общего бюджетного долга, но и долга, аккумулированного рядом бюджетных организаций, который не нашел отражения в документе "Бюджетные показатели и государственный долг города Москвы". "То есть мы в общем объеме брали, условно говоря, долговую нагрузку, которая была на [финансовой] системе [Москвы]", - пояснила Сергунина. Показатели, на которые мэрия опиралась в оценке снижения долга за шесть лет и девять месяцев, она не привела.

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