Допэмиссия ЦБ в рамках мер по "ФК Открытие" не повлияет на инфляцию и денежный рынок

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Планируемая Банком России допэмиссия в рамках мер по улучшению финансового состояния банка "ФК Открытие" не повлияет на динамику инфляции и денежный рынок, сказал ТАСС заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.
"Я уверен, что не отразится, потому что Центральный Банк регулирует эмиссию более тщательно, чем это можно предположить. Понятно, что в рамках общей модели управления ликвидностью они будут учитывать и этот фактор", - сказал он.
Меры ЦБ позволили предотвратить кредитное сжатие, которое могло произойти в случае банкротства кредитной организации, сказал Моисеев. "Банкротство крупных банков, особенно таких, всегда приводит к кредитному сжатию, когда все сразу начинают проводить более консервативную политику: меньше кредитов, меньше депозитов. Это всегда негативные последствия, особенно сейчас, когда в фазе восстановления экономики требуется активный рост кредитования", - сказал он.
В случае отзыва лицензии у "ФК Открытие" расходы ЦБ могли бы быть больше, заявил Моисеев. "Банк "ФК Открытие" очень большой, и за этим последовали бы более значительные выплаты через систему страхования вкладов, чем сейчас планируется выделить в рамках инвестиций через Фонд консолидации банковского сектора", - пояснил он.
Банк России 29 августа объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора. С 30 августа в "ФК Открытие" начала работу временная администрация, которая состоит из сотрудников ЦБ и управляющей компании фонда.