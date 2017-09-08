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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минфин обсуждает промежуточные дивиденды госбанков в этом году, но может отказаться от них в зависимости от исполнения бюджетов, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме.
"Наша позиция была и остается - 50%. Вопрос (выплаты в 2017 году промежуточных дивидендов госбанков - прим. ТАСС) находится в стадии обсуждения. Возможно, мы не будем брать в этом году промежуточные дивиденды. Это будет зависеть от исполнения бюджетов. К тому же, промежуточные дивиденды в этом году уменьшают дивиденды в следующем", - сказал замминистра.
Президент РФ Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон, позволяющий госбанкам выплачивать промежуточные дивиденды на привилегированные акции, выпущенные в рамках мер поддержки банковской системы. Поправки затронули госбанки, в числе которых ВТБ, Россельхозбанк и Газпромбанк.