Силуанов: экономическая ситуация в России стала более прогнозируемой

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Экономическая ситуация в России стала более прогнозируемой. Такое мнение высказал министр финансов РФ Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

"Если вспомнить прошлый год, было много неопределенностей, вызовов. Тем не менее мы видим, что ситуация сегодня стала более-менее прогнозируемой. Ситуация улучшилась, международные организации прогнозируют более высокие темпы роста, чем год назад. Темп роста мировой экономики составит 3,5-3,6% в этом и следующем году", - сказал Силуанов.

"Кстати, вот Россия за последний год существенно улучшила свои прогнозы, текущий год мы планируем темп роста более 2%. На трехлетку задача обеспечить темпы выше 2%", - добавил министр.

По его словам, сейчас основная задача - поднять частные инвестиции. "И они растут, за второй квартал они выросли на 6%. Растут и заплаты населения в реальном выражении - примерно на 3%. В целом экономика России восстанавливается", - указал Силуанов.

По мнению министра, добиться экономического роста темпами выше мирового, Россия сможет только с учетом структурных реформ, которые правительство РФ сейчас готовит. В следующем году правительство уже подготовит соответствующие законодательные изменения под реформы, уточнил Силуанов.