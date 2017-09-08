Собянин: более 30% бюджета Москвы должно идти на развитие экономики города

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Не менее 30% бюджета Москвы и крупных городов должно идти на развитие, чтобы избежать стагнации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе Московского финансового форума-2017.

"В каждом бюджете крупного города не менее 30% ресурсов должны идти на инвестиции, на развитие. Иначе город будет стагнировать, динамика развития экономики снижаться, качество жизни - ухудшаться", - сказал он.

Инвестиции позволят планировать стабильное развитие города на десятилетия вперед, добавил Собянин.

Он отметил, что бюджет Москвы прямо пропорционален валовому региональному продукту. "Мы ничего от других территорий не забираем", - сказал мэр, напомнив, что ранее в столице концентрировались доходы от нефтегазового бизнеса.

"Говорить о том, что Москва забирает что-то из России в ущерб другим регионам - ошибочная позиция. Москва не конкурирует с другими регионами. Москва конкурирует с другими городами мира", - отметил градоначальник.

По его словам, столица создает 3,5 млн рабочих мест по всей России за счет большого товарообмена и потребления ресурсов. Кроме того, около 2,5 трлн руб. доходов Москвы перераспределяется в федеральные внебюджетные фонды, что позволяет уравновешивать доходы других регионов.