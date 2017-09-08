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Силуанов в шутку предложил Москве дать взаймы деньги федеральному бюджету

Экономика и бизнес
8 сентября, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

По словам министра, столица один из крупнейших субъектов бюджетной обеспеченности и самый мощный субъект Российской Федерации

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Министр финансов РФ Антон Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал Москву сильным финансовым субъектом, который мог бы даже давать взаймы средства федеральному бюджету. Такое мнение он высказал в рамках Московского финансового форума

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"Москва, настолько сильный с точки зрения финансов субъект, что может даже давать взаймы федеральному бюджету", - пошутил министр.

По его словам, Москва один из крупнейших субъектов бюджетной обеспеченности и самый мощный субъект Российской Федерации.

"Здесь собраны финансовые компании, крупные холдинги, в том числе сырьевого сектора, здесь много высококвалифицированных специалистов, получающих высокую зарплату. И именно притягивание сюда высокооплачиваемых специалистов дает и больше доходов субъекту РФ. А почему это происходит? Потому что создается лучшая инфраструктура, лучшая социальная инфраструктура, все это притягивает сюда лучшие компании и лучших людей, а это дает новые рабочие места, новые доходы и больше благополучия городу", - отметил он.

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