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L'Oreal удвоила мощность производства в Калужской области

Экономика и бизнес
8 сентября, 13:55 UTC+3 ТАСС

Компания запускает новые линии для производства средств по уходу за кожей марок L’Oreal Paris и Garnier

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ТАСС, 8 сентября. Французская L’Oreal удвоила мощность завода в индустриальном парке Ворсино в Калужской области, вложив в расширение производства более 2,5 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Компания L'Oreal инвестировала более 2,5 млрд рублей в расширение завода группы в России на территории индустриального парка Ворсино в Калужской области. L’Oreal запускает новые линии для производства средств по уходу за кожей марок L’Oreal Paris и Garnier на новой площади завода группы", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул генеральный директор компании в России Клаудио Кавикьоли, решение о размещении дополнительных инвестиций было принято в кризисном 2015 году. Расширение завода началось в марте 2016 году, в июле 2017 года на предприятии были проведены тесты оборудования с производством продуктов по уходу за кожей. Новая часть производства занимает 13,7 тыс. кв. м. Как отмечается в компании, модернизация производства позволит увеличить производительность завода в два раза и внедрить высокоэффективные современные технологии, направленные на сохранение окружающей среды.

По словам губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, который присутствовал на запуске новой производственной площадки, L'Oreal играет важнейшую роль в товарообороте региона с Францией, который составляет 134 млн. "За прошедшие годы компания показала хорошие результаты в своей экономической деятельности и входит число крупнейших налогоплательщиков нашей области", - отметил Артамонов.

Первый завод L’Oral в России площадью 10 тыс. кв. м открыт в Калужской области в 2010 году. Он выпускает средства по уходу за волосами и краски для волос.

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