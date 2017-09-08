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Новак: ураган "Харви" не повлияет глобально на цену на нефть

Экономика и бизнес
8 сентября, 13:39 UTC+3 ХАНТЫ-МАНСИЙСК 8, сентября. /ТАСС

По мнению министра энергетики РФ, эти события также не сильно отразятся на нефтедобыче

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 сентября. /ТАСС/. Шторм "Харви", обрушившийся на штат Техас в ночь на 26 августа, глобально не повлияет на цену на нефть, заявил ТАСС министр энергетики РФ Александр Новак.

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"События уже произошли, рынок не сильно отреагировал", - сказал он.

По мнению министра, эти события также не сильно отразятся на нефтедобыче. "На мой взгляд, это краткосрочное влияние, которое мы в основном видели на нефтеперерабатывающих заводах. А так, на добычу это не повлияет", - добавил Новак.

По информации Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, добыча примерно 5,5% нефти и 8,43% природного газа из общего объема производимых американскими компаниями в Мексиканском заливе приостановлена из-за недавнего урагана "Харви".

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