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ФАС не получала ходатайство от Schlumberger по приобретению Eurasia Drilling

Экономика и бизнес
8 сентября, 14:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8, сентября. /ТАСС

Как ранее заявили ФАС и Минприроды, шансы на сделку малы, поскольку иностранный инвестор не предоставил гарантии того, что новые потенциальные санкции США не нарушат деятельность российской компании

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала ходатайство от Schlumberger по приобретению Eurasia Drilling (EDC), сообщил в пятницу журналистам руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев.

"Нет, пока не получал", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее ФАС и Минприроды заявили, что шансы на сделку между Schlumberger и EDC малы, поскольку иностранный инвестор не предоставил гарантии того, что новые потенциальные санкции со стороны США не нарушат деятельность российской компании, работающей на участках федерального значения.

Кроме того, как сообщал источник ТАСС, Минприроды предложило ФАС запретить Schlumberger разрывать уже существующие контракты нефтесервисной компании. Также ведомство предложило ввести обязательство по принудительной продаже доли в Eurasia Drilling инвестору из России в случае ввода дополнительных санкций со стороны США.

Ранее в интервью ТАСС Донской сообщил, что Минприроды предлагает в рамках возможной сделки по покупке Schlumberger доли в EDC полностью перевести EDC в российскую юрисдикцию, а также установить требования к формированию органов управления этой компанией из лиц, имеющих доступ к гостайне.

Eurasia Drilling - российская компания, на которую приходится 19% рынка бурения в нефтегазовом секторе, не считая субподрядов.

В последнее время о своем интересе войти в капитал Eurasia Drilling заявили ведущая международная нефтесервисная компания Schlumberger, а также консорциум РФПИ с китайскими и ближневосточными инвесторами. Schlumberger претендует на 51% акций. Консорциум размер желаемого пакета не называл, но отмечал, что он миноритарный.

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