ЦБ не допустит криптовалюты на российский рынок как денежные суррогаты

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Криптовалюты не будут допущены на российский рынок как денежные суррогаты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме.

"Использование криптовалют как денежных суррогатов активно предлагается для расчета за товары и услуги. На наш взгляд, это имеет в качестве риска подрыв денежного обращения, и, конечно, мы использование криптовалют как денежных суррогатов допускать не будем", - сказала она.

ЦБ и Минфин занимаются разработкой предложений по их легализации в РФ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал ТАСС, что концепция проекта закона об обороте криптовалют будет подготовлена осенью этого года.

Набиуллина назвала общественный ажиотаж вокруг темы криптовалют и их добычи "золотой лихорадкой".

"Возьмите те же криптовалюты: долгое время мы видели их совсем небольшой рост, а сейчас мы видим что-то наподобие "золотой лихорадки", - сказала она, отметив, что интерес к технологии обусловлен возможностью "легкого и необременительного" получения доходов.

Среди рисков использования криптовалют Набиуллина назвала их анонимность и возможность использования их с целью отмывания доходов и финансирования терроризма.

В начале сентября ЦБ объявил, что считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах в РФ.

ЦБ также обратил внимание граждан и всех участников финансового рынка на повышенные риски при использовании и инвестировании в криптовалюты.

В сообщении регулятора отмечалось, что операции с криптовалютами несут в себе высокие риски как при проведении обменных операций, в том числе из-за резких колебаний обменного курса, так и в случае привлечения финансирования через ICO (Initial Coin Offering - форма привлечения инвестиций граждан в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют/токенов).

Большинство операций с криптовалютами совершается вне правового регулирования как Российской Федерации, криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются Банком России, напомнил регулятор.