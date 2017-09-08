Новые правила ценообразования в гособоронзаказе начнут действовать в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Новые правила, регулирующие ценообразование в гособоронзаказе (ГОЗ), как ожидается, начнут действовать в 2018 году. Сейчас проект документа находится в кабмине и может быть утвержден до конца октября, сообщил в пятницу заместитель руководителя ФАС Максим Овчинников, который с рабочей поездкой находится в Свердловской области.

"При существующей системе ценообразования предприятиям ОПК невыгодно показывать свои издержки, снижать затраты. Для того, чтобы изменить мотивацию для предприятий оборонно-промышленного комплекса, мы (ФАС) вместе с коллегами из Минобороны, Минфина, Минпромторга, правительства РФ разработали документ, который будет регулировать ценообразование в сфере ГОЗ, и он придет на смену действующим актам и нормативам, утвержденным еще в 1990 годах. Согласно новым правилам ценообразования в ГОЗ, предприятия ОПК получат понятный горизонт планирования, мы ожидаем что документ начнет действовать с 1 января 2018 года", - сказал Овчинников на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По его словам, действующие правила ценообразования не стимулируют предприятия ОПК снижать затраты на производство вооружения, военной техники, а, напротив, стимулируют их "раздувать себестоимость". "Принципы расчета цены основаны на так называемом затратном методе, то есть "издержки плюс". При такой системе все программы по модернизации предприятий ОПК, в том числе и за счет государственных средств, не дают никакого эффекта в виде повышения эффективности работы, а на многих предприятиях ОПК трудоемкость выше, чем во времена СССР", - подчеркнул Овчинников.

Он уточнил, что при введении нового акта ценообразования в гособоронзаказе цена на серийную продукцию будет считаться один раз в шесть лет, а дальше индексироваться в течение пяти лет на доведенный Минэкономразвития РФ индексов-дефляторов. "В течении шестого года будет введен мораторий на рост цены, и дальше этот шестилетний цикл будет повторяться, если не произошли условия, которые являются основанием для пересмотра базовой цены. К ним относятся изменения конструкторской документации, изменения внешней среды функционирования предприятия", - пояснил замруководителя ФАС.

Он уточнил, что при таком подходе вся экономия, которой удалось достичь, останется у предприятие ОПК, а не у заказчика. "Таким образом, у предприятий возникают стимулы экономить, вкладываться в бизнес, работать в кооперации, так как с кооперациями сейчас никто не работе. У нас пока нет стимулов развивать кооперацию, развивать конкуренцию среди поставщиков, проводить дополнительные испытания. Сейчас всю эту неэффективность можно переложить на плечи заказчика, а мы делаем немного другую среду функционирования, в которой говорится, что вся неэффективность - это проблема предприятия", - добавил Овчинников.