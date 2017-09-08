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ФАС ежегодно выявляет до 800 нарушений при размещении гособоронзаказа

Экономика и бизнес
8 сентября, 15:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, сентября. /ТАСС

По словам заместителя руководителя ФАС, нарушения выявляются при заказах Минобороны, Росгвардии, МВД

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Заместитель руководителя ФАС России Максим Овчинников

Заместитель руководителя ФАС России Максим Овчинников

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ежегодно выявляет до 800 нарушений при размещении гособоронзаказа (ГОЗ), сообщил в пятницу заместитель руководителя службы Максим Овчинников, который находится с рабочей поездкой в Свердловской области.

"Если говорить о нарушении федерального закона "О контрактной системе" (ФЗ №44) в сфере ГОЗ, то ежегодно мы выявляем до 800 нарушений. В центральном аппарате выявляют около 500-600 нарушений, остальные - территориальные подразделения. Эта цифра ежегодно особо не меняется", - уточнил он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По его словам, нарушения выявляются при размещении гособоронзаказа Министерством обороны, Росгвардией, МВД. "Также ФАС выявляет ряд нарушений условий государственных контрактов в сфере ГОЗ, самые тяжелые нарушения для федерального бюджета - нарушения в сфере ценообразования, когда хозяйствующий субъект завышает стоимость поставляемой им продукции. Таких нарушений мы выявляем существенно меньше, так как там используется не простой формальный подход, а проводится глубокий экономический анализ деятельности предприятия", - пояснил Овчинников.

Он уточнил, что в 2016 году ФАС при регистрации цен на вооружение и военную технику сэкономила порядка 7 млрд рублей средств федерального бюджета. "Нарушения не состоялись, контракты, которые заключили государственные заказчики с главными исполнителями, были снижены на сумму в 7 млрд рублей. При этом финансирование ФАС в 2016 году составило 3,4 млрд рублей, получается, что два управления, которые занимаются регистрацией цен, а это порядка 50 человек, за год сэкономили в два раза больше (средств федерального бюджета - прим. ТАСС), чем было выделено на работу всей службы", - сказал Овчинников, не уточнив данных по 2017 году.

Штрафы за "картельные дела"

По словам замруководителя ФАС, служба за 2016 год - январь-август 2017 года наложила порядка 200 млн рублей штрафов за различные нарушения в сфере гособоронзаказа.

"Без учета нарушений в сфере регистрации цен, по совокупности в 2016 году за нарушения в гособоронзаказе ФАС наложила штрафов порядка 120 млн рублей. За 2016-2017 годы сумма штрафов составила порядка 200 млн рублей", - уточнил Овчинников на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По его словам, основной объем штрафов был наложен за "картельные дела". "По каждому факту сумма штрафов составила 30-50 млн рублей. Сумма штрафов зависела от количества участников (таких) дел", - уточнил заместитель руководителя ФАС.

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