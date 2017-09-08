Китайская CEFC купит 14,16% акций "Роснефти" у консорциума QIA и Glencore

ТАСС, 8 сентября. Консорциум QIA и Glencore продаст 14,16% акций "Роснефти" китайской CEFC ("Хуасинь"). Об этом говорится в сообщении Glencore.

Премия составит 16% к средней по состоянию на 8 сентября за 30 дней цене. После завершения сделки Glencore и QIA сохранят свои экономические интересы (участие) в "Роснефти" соразмерно их начальными инвестициями в капитал, которые были заявлены в декабре 2016 году, - соответственно 0,5% и 4,7%.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин подтвердил информацию о покупке. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Основой для проведения переговоров и подписания документов, которые мы совершили на саммите БРИКС, стало приобретение частной энергетической корпорацией Китая "Хуасинь" части пакета акций "Роснефти" у консорциума QIA и Glencore", - сказал он. "Договор купли-продажи состоялся. Новым акционером в объеме на 14,2% акций компании "Роснефть" станет после завершения необходимых процедур компания "Хуасинь", - добавил Сечин.

По словам Сечина, CEFC будет участвовать в ряде проектов "Роснефти" в России в качестве миноритарного акционера.

"В продолжение этой сделки мы договорились с руководством корпорации, подписали соответствующие документы об их участии в проектах на территории России, которые реализует компания "Роснефть", в качестве миноритарных акционеров. Прежде всего речь идет о серии добычных проектов в Восточной Сибири. Также рассматривается вопрос участия в нефтехимических проектах и других", - сказал он.