50 предприятий МСБ отобрано на телеконкурс в Оренбурге с призом в 10 млн руб.

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ОРЕНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Пятьдесят предприятий малого и среднего бизнеса отобрано на телевизионный конкурс "Бизнес-класс", объявленный весной правительством Оренбургской области, победитель которого получит 10 млн рублей. Об этом сообщили в пятницу в правительстве Оренбургской области.
"Отобрано 50 участников на конкурс среди предприятий малого и среднего бизнеса со всей области и Казахстана, которые принимают участие в конкурсе первый раз. В этом году приоритет отдан экологическим проектам", - сказал представитель правительства региона.
Конкурс организован правительством Оренбургской области совместно с Корпорацией развития региона второй раз. Теперь все участники будут представлять свои проекты экспертам, которые отберут 10 проектов для последнего этапа, где и будет определяться единственный победитель.
"Финал конкурса пройдет 2-3 ноября на международном экономическом форуме "Оренбуржье - сердце Евразии", финалист получит сертификат на 10 млн рублей на развитие своего бизнеса", - уточнили в правительстве.
В 2016 году на участие в нем подали заявки более 570 предприятий малого и среднего бизнеса со всей области, основные сферы бизнеса, которые были представлены на конкурсе, - производство и услуги (изготовление резиновой крошки, машин для сельского хозяйства, изделий из пуха, финансовый и IT-консалтинг, доставка воды, косметическое отбеливание зубов).
Участники представляли бизнес-проекты экспертам, которые отобрали восемь финалистов, лучший проект - по производству персональных детских книг - получил в ноябре прошлого года сертификат на 10 млн рублей. Все стадии конкурса проходили онлайн и транслировались в эфире местных телекомпаний.