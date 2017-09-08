Греф считает, что 60-70% госуслуг в России могут оказываться с помощью частного сектора

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка России Герман Греф полагает, что 60-70% государственных услуг в России могут оказываться с привлечением частного сектора. Об этом он заявил, выступая на Московском финансовом форуме.

"Процесс диджитализации очень затратный и длинный, и чем более масштабная корпорация, тем более дорогие могут быть ошибки. Возникает вопрос - как такую крупную корпорацию под названием "государство" перевести в новое состояние? Ответ прост - нужно вовлечь в это частный сектор. На наш взгляд, 60-70% госуслуг могут предоставляться через частные платформы с использованием частного сектора", - считает он.

По словам Грефа, если государство "наберется смелости и будет доверять частному сектору, отдав ряд своих функций, то это может быть гигантским сдвигом".

"Это огромная экономия и сокращение времени при переходе в диджитализацию", - отметил глава Сбербанка.