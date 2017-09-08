Греф считает, что 60-70% госуслуг в России могут оказываться с помощью частного сектора

Водопровод США теряет 2 трлн литров питьевой воды каждый годСоциальная ответственность 8 сентября, 17:10
Мутко: российские футболисты перед ЧМ сыграют только с участниками турнираСпорт 8 сентября, 17:09
Авиация ВКС РФ вернулась на аэродромы базирования после учений "Боевое содружество - 2017"Армия и ОПК 8 сентября, 17:05
День танкиста. ДосьеБиографии и справки 8 сентября, 17:00
Дюков: разработка баженовской свиты в Югре более не зависит от западных технологийЭкономика и бизнес 8 сентября, 16:58
Легкоатлетка Ласицкене намерена открыть новый сезон январским турниром в ЧелябинскеСпорт 8 сентября, 16:37
Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 32Происшествия 8 сентября, 16:37
Москвичам разошлют 2,5 млн sms о выборах 10 сентябряПолитика 8 сентября, 16:37
CEFC заплатит $9,1 млрд за 14,2% акций "Роснефти"Экономика и бизнес 8 сентября, 16:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка России Герман Греф полагает, что 60-70% государственных услуг в России могут оказываться с привлечением частного сектора. Об этом он заявил, выступая на Московском финансовом форуме.
"Процесс диджитализации очень затратный и длинный, и чем более масштабная корпорация, тем более дорогие могут быть ошибки. Возникает вопрос - как такую крупную корпорацию под названием "государство" перевести в новое состояние? Ответ прост - нужно вовлечь в это частный сектор. На наш взгляд, 60-70% госуслуг могут предоставляться через частные платформы с использованием частного сектора", - считает он.
По словам Грефа, если государство "наберется смелости и будет доверять частному сектору, отдав ряд своих функций, то это может быть гигантским сдвигом".
"Это огромная экономия и сокращение времени при переходе в диджитализацию", - отметил глава Сбербанка.