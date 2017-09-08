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ФРП одобрил первый заем в 200 млн рублей по новой программе предприятию в Костроме

Экономика и бизнес
8 сентября, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Реализация проекта позволит создать 145 новых рабочих мест

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Костромской завод автокомпонентов станет первым предприятием, которое получит заем в размере 200 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП) Минпромторга России по новой программе "Комплектующие изделия". Об этом сообщила пресс-служба ФРП.

"Первый заем по условиям новой программы одобрен Костромскому заводу автокомпонентов на создание импортозамещающего производства гильз цилиндров и поршневых пальцев для дизельных двигателей", - говорится в сообщении.

Поясняется, что общая стоимость проекта составляет 432 млн рублей, а его реализация позволит создать 145 новых рабочих мест. Продукция костромского производства будет соответствовать требованиям современных международных экологических стандартов "Евро-4" и "Евро-5". Она будет применяться при сборке двигателей внутреннего сгорания на конвейерах отечественных и иностранных брендов, а также при капитальном ремонте двигателей.

С помощью займа фонда предприятие создаст производственные мощности для выпуска гильз цилиндров для дизельных двигателей в объеме до 580 тыс. штук в год и производственные мощности для выпуска поршневых пальцев для дизельных двигателей в объеме до 1,25 млн штук в год. Средства компании будут выделены после подписания договора займа, в котором будут прописаны обязательства сторон.

Новая программа ФРП "Комплекстующие изделия" предполагает льготное софинансирование проектов, направленных на модернизацию или организацию производства комплектующих изделий, повышающих уровень локализации конечной российской продукции.

"Многие конечные продукты, произведенные в России, используют значительную долю импортных комплектующих. Для повышения уровня локализации мы запустили в июле 2017 года специальную программу "Комплектующие изделия", призванную стимулировать производителей дефицитных компонентов к организации новых и расширению существующих производств на территории России. Рад, что от запуска программы до одобрения первой сделки прошло менее двух месяцев. Программа дает уникальные условия финансирования производителей: всего 1% годовых в первые три года займа и 5% годовых в последующие два года", - цитирует пресс-служба ФРП директора фонда Романа Петруцу.

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