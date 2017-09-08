Замглавы Минэнерго: турбины Siemens поставлялись в Крым в рамках закона

АРХАНГЕЛЬСК, 8 сентября. /ТАСС/. Турбины производства германской компании Siemens были поставлены в Крым на законных основаниях.

Об этом заявил ТАСС заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

"Мы действовали в рамках закона РФ, поэтому все разговоры, которые ведет Siemens, это разговоры для бедных. Даже в рамках законодательства эти турбины, которые были куплены на вторичном рынке и модернизированы, уже де-факто не являются собственностью Siemens, и поэтому мы ничего доказывать не собираемся", - сказал Черезов.

"Дальнейшие действия нами уже определены, и мы понимаем, что мы будем делать. Турбины будут запущены, другого не может быть", - добавил он.

Евросоюз 4 августа расширил санкционный список в отношении РФ, обосновав это якобы осуществленными российской стороной поставками турбин Siemens в Крым. В санкционный список включены заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента Евгений Грабчак и генеральный директор "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка. Кроме того, в список попали три российские компании: ОАО и ООО "Технопромэкспорт" и ЗАО "Интеравтоматика".

Концерн Siemens 21 июля заявил о приостановке поставок энергооборудования российским фирмам, поскольку, по его утверждению, четыре проданные им для электростанции в Тамани газотурбинные установки были перемещены в Крым в обход санкций Евросоюза.