Фонд госимущества Украины предложил продавать госпредприятия за четыре цента

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) разработал законопроект о приватизации, в котором предлагает продавать объекты за одну гривну (около четырех центов), если на них трижды не будет спроса по рыночной стоимости. Об этом заявил заместитель главы ФГИ Юрий Никитин.

"Законопроектом ["О приватизации"] предусмотрено, что если на объект трижды нет спроса по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, он выставляется на продажу за 1 гривну", - сказал он в интервью "112 каналу".

По словам Никитина, данный законопроект также предполагает единый принцип приватизации госимущества, но в зависимости от отраслей могут быть особенности, которые будут регулироваться не отдельными законами, а решениями правительства как органа, уполномоченного управлять объектами госимущества. Кроме того, документ упрощает критерии оценки малых объектов приватизации, к которым будут отнесены предприятия с доходом меньше 200 млн гривен (около $7,5 млн) в год, она будет проводиться по балансовой стоимости.

Разработанный фондом и одобренный правительством законопроект 4 сентября был зарегистрирован в Верховной раде, в ближайшие недели он будет рассматриваться в комитетах парламента. Принятие Украиной нового закона о приватизации предусмотрено меморандумом с Международным валютным фондом, является необходимым условием для продолжения программы сотрудничества Украины с фондом.