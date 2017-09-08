Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фонд госимущества Украины предложил продавать госпредприятия за четыре цента

Экономика и бизнес
8 сентября, 16:05 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, сентября. /ТАСС

Законопроект предполагает единый принцип приватизации госимущества, хотя в зависимости от отраслей возможны особенности процедуры

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) разработал законопроект о приватизации, в котором предлагает продавать объекты за одну гривну (около четырех центов), если на них трижды не будет спроса по рыночной стоимости. Об этом заявил заместитель главы ФГИ Юрий Никитин.

"Законопроектом ["О приватизации"] предусмотрено, что если на объект трижды нет спроса по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, он выставляется на продажу за 1 гривну", - сказал он в интервью "112 каналу".

По словам Никитина, данный законопроект также предполагает единый принцип приватизации госимущества, но в зависимости от отраслей могут быть особенности, которые будут регулироваться не отдельными законами, а решениями правительства как органа, уполномоченного управлять объектами госимущества. Кроме того, документ упрощает критерии оценки малых объектов приватизации, к которым будут отнесены предприятия с доходом меньше 200 млн гривен (около $7,5 млн) в год, она будет проводиться по балансовой стоимости.

Разработанный фондом и одобренный правительством законопроект 4 сентября был зарегистрирован в Верховной раде, в ближайшие недели он будет рассматриваться в комитетах парламента. Принятие Украиной нового закона о приватизации предусмотрено меморандумом с Международным валютным фондом, является необходимым условием для продолжения программы сотрудничества Украины с фондом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров призвал не позволить боевикам сбежать из Сирии
2
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
3
Новый необязательный стандарт на автономера подготовят к маю 2018 года
4
Удальцов допрошен в связи с его заявлениями на пресс-конференции о событиях на Болотной
5
Глава МИД Франции предложил "добавить специй" в диалог с Москвой
6
ЦИК получил минимальное количество жалоб на глав регионов-кандидатов на выборах
7
МЧС предупредило о выпадении снега и сильном ветре в ряде регионов Сибири
Темы дня
Новости партнеров
Реклама